В Москве 21 августа проведут третий тест системы онлайн голосования

Третий этап тестирования системы электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в Московскую городскую думу, назначен на 21 августа. Информация об этом размещена на официальном сайте мэра столицы. Принять участие в апробации могут горожане, которые зарегистрированы по месту жительства в одном из трех избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Как уточняет АГН «Москва», желающие присоединиться к тестированию, должны направить заявку на участие в электронных выборах с 12 по 21 августа. Тем, кто это уже сделал, повторную регистрацию проходить не надо.

В июле было проведено два тестирования системы электронного голосования. Сначала учащиеся вузов выбирали лучшего председателя студенческого совета Москвы. После этого, в пробном голосовании участвовали около трёх с половиной тысяч жителей столицы.

Электронные выборы в Мосгордуму в качестве эксперимента впервые пройдут 8 сентября – в единый день голосования.

