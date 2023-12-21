В Москве 20 декабря оказался рекордным по теплу зимним днем

Специалисты предупреждали, что потепление придет в столицу с 18 декабря. По данным синоптиков, причиной аномалии станет хорошо прогревшийся воздух, который будет поступать на юг России, где осадки перейдут в небольшие дожди, а столбики термометров поднимутся выше климатической нормы. Кроме того, потепление затронет берега Средней Волги и северо-запад России. Метеорологи подчеркнули, что потепление не коснется лишь Заполярья, передает «Радиоточка НСН».

