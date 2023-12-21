В Москве 20 декабря оказался рекордным по теплу зимним днем
В Москве 20 декабря оказался рекордным по теплу зимним днем, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Так, на главной метеостанции столицы, ВДНХ, воздух прогрелся до 4,1 градуса. Синоптики ожидают, что 20 декабря останется самым теплым днем этого месяца 2023 года.
Специалисты предупреждали, что потепление придет в столицу с 18 декабря. По данным синоптиков, причиной аномалии станет хорошо прогревшийся воздух, который будет поступать на юг России, где осадки перейдут в небольшие дожди, а столбики термометров поднимутся выше климатической нормы. Кроме того, потепление затронет берега Средней Волги и северо-запад России. Метеорологи подчеркнули, что потепление не коснется лишь Заполярья, передает «Радиоточка НСН».
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