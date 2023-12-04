В московском центре «Зотов» пройдет ежегодная конференция «Комфортный город»

Столичный центр «Зотов» станет с 8 по 9 декабря площадкой для ежегодной конференции «Комфортный город: жизнь без препятствий», цель которого – выявление проблем и тенденций в градостроительной сфере. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Темой мероприятия в этом году станет «жизнь без препятствий», и будет посвящена развитию проектов по новым стандартам. Конференцию проводит Москомархитектура.

В этом году на мероприятии примут участие главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, основатель Citymakers Петр Кудрявцев, дизайнер Артемий Лебедев, и другие.

«Вместе с участниками конференции хотим обсудить, как они повлияют на город, что еще нужно учесть при их реализации, и какие должны быть стандарты по включению проектов в существующую городскую среду», - заявил Кузнецов.

Кроме того, по словам главного архитектора, в планах – поэкспериментировать с программой и ввести ряд новых форматов, чтобы каждый участник был заинтересован в прослушивании конференции от начала и до конца.

Официальным партнером конференции выступает холдинг «Мосинжпроект».

