В московском СИЗО женщина вышла замуж за трансгендера Захара

Знаковое событие для ГБТ-сообщества случилось в Москве. Состоялось первое в следственном изоляторе бракосочетание женщины с трансгендером. Он необычной свадьбе рассказала в соцсетях заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии столицы Ева Меркачёва.

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Женщина и бывшая представительница слабого пола расписались в СИЗО № 6, сообщает Телеканал «360».

Журналистка опубликовала фото невесты Елены вместе с собой без жениха. Избранник Елены по имени Назар, сидящий в изоляторе, ранее был Анастасией, сменившей пол.

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Фото: facebook.com/Меркачёва Ева
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