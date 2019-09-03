В московском СИЗО женщина вышла замуж за трансгендера Захара

Знаковое событие для ГБТ-сообщества случилось в Москве. Состоялось первое в следственном изоляторе бракосочетание женщины с трансгендером. Он необычной свадьбе рассказала в соцсетях заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии столицы Ева Меркачёва.