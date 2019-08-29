В Московском концертном зале «Зарядье» появится один из крупнейших в Европе органов

В четверг, 29 августа, в зале «Зарядье» прошла презентация нового, самого масштабного в Москве органа, а также пресс-конференция, посвященная второму концертному сезону зала «Зарядье».

В мероприятии приняли участие Министр Правительства Москвы,Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Владимирович Кибовский, Генеральный директор Московского концертного зала «Зарядье» Ольга Эдуардовна Жукова, Генеральный директор органостроительной фирмы Mühleisen (Франция) Патрик Арманд.

Ольга Жукова отметила, что главным событием для них стала установка Большого концертного органа, который станет самым большим в Москве и одним из крупнейших в Европе.

Инаугурация «короля инструментов» запланирована на 29 февраля. Представлять новый инструмент будут музыканты из Франции, поскольку орган построен старейшей французской фирмой Mühleisen.

«Это будет не просто органный гала-концерт, а целое действо с участием симфонического оркестра, оперных певцов и артистов балета. Такой формат концерта поможет раскрыть все возможности нового инструмента», – сказала Ольга Жукова.

Второй сезон зала «Зарядье» 7-8 сентября откроет Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. В программе трех концертов, приуроченных к открытию второго сезона – все симфонии П.И. Чайковского.

Также впервые на сцене выступят оркестр и хор Большого театра России с Туганом Сохиевым за дирижерским пультом; c февраля по май 2020 года пройдет фестиваль «Бетховен и Чайковский» с уникальной, тщательно составленной программой; впервые в Россию приедет Джон Элиот Гардинер с Хором Монтеверди и ансамблем English Baroque Soloists. Также на сцене появятся исполнители Адела Захария, Юлия Лежнева, Роландо Виллазон, Томас Хэмпсон, Джозеф Каллейя, Иэн Бостридж, Франко Фаджоли, пианисты Денис Мацуев, Борис Березовский, Николай Луганский и Антон Батагов, Дмитрий Маслеев.

