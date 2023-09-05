В московских аэропортах задержали 14 рейсов
В аэропортах Москвы Шереметьево, Домодедово и Внуково задерживают четырнадцать рейсов на прилет и вылет, еще пять рейсов отменены, сообщает сервис «Яндекс. Расписание».
Во Внуково задержаны семь рейсов и четыре отменены. В Домодедово пять рейсов задержаны и один отменен. В Шереметьево задерживаются два рейса.
Кроме того, в ночь на 5 сентября во Внуково был введен режим «Ковёр».
Ранее Россия с помощью систем противоракетной обороны уничтожен беспилотный летательный аппарат в Тверской области в районе Завидово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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