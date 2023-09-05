В московских аэропортах задержали 14 рейсов

Во Внуково задержаны семь рейсов и четыре отменены. В Домодедово пять рейсов задержаны и один отменен. В Шереметьево задерживаются два рейса.

Кроме того, в ночь на 5 сентября во Внуково был введен режим «Ковёр».

Ранее Россия с помощью систем противоракетной обороны уничтожен беспилотный летательный аппарат в Тверской области в районе Завидово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

