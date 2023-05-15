В Москомархитектуру подали 19 тысяч заявок на госуслуги с начала года

С января 2023 года 19 тысяч заявлений на предоставление государственных услуг поступило в Москомархитектуру, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.



По ее словам, за аналогичный период прошлого года в ведомство поступило на 700 заявок меньше. Рост количества обращений свидетельствует о развитии столичной строительной отрасли. Княжевская отметила, что комитет со своей стороны сокращает сроки на оказание услуг для удобства граждан. За последние пять лет работы ведомства количество заявок на предоставление различных госуслуг и сервисов выросло более чем в шесть раз, подчеркнула глава Москомархитектуры.



Отмечается, что больше всего заявлений (8901) было подано на приемку исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений. Количество обращений за этой услугой выросло на 1400 по сравнению с прошлым годом. На втором месте по популярности - подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков. За этой услугой обращались 4000 раз с начала года. Порядка 3700 заявлений было подано на оказание услуги приемки материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в информационной системе города.

