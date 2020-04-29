В Мосгордуме поддержали введение ограничений на проведение шумных работ в многоквартирных домах

Депутат Московской городской думы Мария Киселева выступает за введение ограничений по времени для проведения шумных работ в многоквартирных домах. Это положение содержится в указе мэра о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса.

По словам Киселёвой, жители очень активно обращались к ней насчёт введения этой нормы. В то время, как москвичи вынужденно остаются к своих квартирах, некоторые граждане начинают заниматься полномасштабным ремонтом, тем самым, создавая ужасный шум на протяжении всего дня.

Это усугубляет обстановку, ведь режим самоизоляции сам по себе дается непросто. Причём немало людей продолжают работать удаленно, а шум – мешает этому. Поэтому ограничение временного интервала для таких работ стало важным решением, уверена Киселева.

После обращений депутатов с подачи жителей мэр Сергей Собянин ограничил время ремонтных работ в многоквартирных домах на период самоизоляции с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00 с понедельника по пятницу. В субботу, воскресенье и официальные праздничные дни работы проводиться вообще не могут.

