В Moneyplace заявили о спросе на литературу по эзотерике на маркетплейсах

Он отметил, что средний чек по запросу «эзотерика» на маркетплейсах составляет 1136 рублей. По словам Мосолова, средний чек вырос, хотя оборот падает.

«На маркетплейсы люди приходят, чтобы сэкономить. Если говорить о среднем чеке по запросу «эзотерика», он составляет 1136 рублей, и это на 75% больше, чем до этого. Средний чек вырос, хотя оборот падает. По запросу «амулет» средний чек составляет 400 рублей. Это может быть вообще просто красная нить, несложная в производстве», - резюмировал Мосолов.

Эксперт также добавил, что пиковый спрос на товары по эзотерике был в декабре 2022 года и в январе 2023 года, в канун Нового года.

Ранее основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, владелец эзотерических магазинов Алена Полынь в пресс-центре НСН сообщала, что спрос на карты для гадания среди россиян значительно увеличился. По ее мнению, люди поняли, насколько они помогают в саморазвитии.

