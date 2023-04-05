В Moneyplace заявили о спросе на литературу по эзотерике на маркетплейсах
Средний чек по запросу «эзотерика» составляет 1136 рублей, отметил в эфире НСН Роман Мосолов.
Литература по эзотерике и нумерологии пользуется большим спросом на маркетплейсах, также люди покупают свечи и монеты, рассказал глава аналитического департамента Moneyplace Роман Мосолов в пресс-центре НСН.
«Не соглашусь, что спрос вырос. Может быть, на курсы он и растет… Если говорить про материальные товары на маркетплейсах, мы заметили, что спрос за последний месяц составляет 25 млн, и это на 33% меньше, чем за предыдущий месяц. Популярность тоже снизилась на 37%... То есть люди месяц назад чаще интересовались тематикой эзотерики. Самым большим спросом пользуется литература по эзотерике и астрологии. Это, конечно, не курс, а его бюджетный вариант. Также покупают сувениры, свечи, монеты, бижутерию на маркетплейсах», - сказал Мосолов.
Он отметил, что средний чек по запросу «эзотерика» на маркетплейсах составляет 1136 рублей. По словам Мосолова, средний чек вырос, хотя оборот падает.
«На маркетплейсы люди приходят, чтобы сэкономить. Если говорить о среднем чеке по запросу «эзотерика», он составляет 1136 рублей, и это на 75% больше, чем до этого. Средний чек вырос, хотя оборот падает. По запросу «амулет» средний чек составляет 400 рублей. Это может быть вообще просто красная нить, несложная в производстве», - резюмировал Мосолов.
Эксперт также добавил, что пиковый спрос на товары по эзотерике был в декабре 2022 года и в январе 2023 года, в канун Нового года.
Ранее основатель ассоциации врачей и целителей АСМ, владелец эзотерических магазинов Алена Полынь в пресс-центре НСН сообщала, что спрос на карты для гадания среди россиян значительно увеличился. По ее мнению, люди поняли, насколько они помогают в саморазвитии.
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