В Митине появится электробусный парк

Автобусный парк, строительство которого запланировано в столичном Митине, станет электробусным. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Отмечается, что такое решение позволит сберечь экологию района. Парк рассчитан на 250 мест, он будет расположен в 8-м микрорайоне. Строительство планируется завершить к середине 2021 года.

Добавим, ранее жители района протестовали против строительства. Нынешнее решение властей в районе одобряют. По словам главы инициативной группы «За чистое Митино» Сабины Цветковой, благодаря парку электробусов будет не только сохранена экология, но и одновременно улучшена транспортная доступность района.

