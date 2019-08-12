В Митине появится электробусный парк
Автобусный парк, строительство которого запланировано в столичном Митине, станет электробусным. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.
Отмечается, что такое решение позволит сберечь экологию района. Парк рассчитан на 250 мест, он будет расположен в 8-м микрорайоне. Строительство планируется завершить к середине 2021 года.
Добавим, ранее жители района протестовали против строительства. Нынешнее решение властей в районе одобряют. По словам главы инициативной группы «За чистое Митино» Сабины Цветковой, благодаря парку электробусов будет не только сохранена экология, но и одновременно улучшена транспортная доступность района.
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