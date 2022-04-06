В Минздраве РФ рассказали о борьбе за жизнь Жириновского

Медицинские работники оказывали всю возможную помощь лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, о смерти которого на 76 году жизни объявлено сегодня. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения России. Там выразили соболезнования близким и коллегам политика.

Первым в среду, 6 апреля о смерти кончине Жириновского сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который не так давно опровергал информацию о смерти лидера Либерально-демократической партии России. При этом ещё буквально за два часа до заявления Володина в Twitter ЛДПР появился пост о том, что Жириновский жив, и в партии ждут его «полного выздоровления».

Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. В 1989 году основал совместно с Владимиром Богачевым Либерал-демократическую партию Советского Союза (позже переименованную в ЛДПР). С 1993 года - депутат Госдумы.

Политик 2 февраля был госпитализирован с COVID-19 после без малого десятка прививок от коронавируса. Он сам рассказал о восьмой инъекции 20 декабря 2021 года. Позднее в СМИ появилась неофициальна версия, что течение ковида у Жириновского было осложнено отравлением.

Такую версию публично озвучил политолог, профессор Валерий Соловей. Якобы в автомобиле и кабинете лидера ЛДПР в ходе негласного осмотра были найдены упаковки с таблетками, помогающими при эректильной дисфункции, в оболочке которых обнаружили талий. По утверждению Соловья, российские власти решили не озвучивать эти сведения. Официальных подтверждений этой версии не было.

