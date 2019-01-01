В Минздраве раскрыли рецепт правильного шашлыка

Выбирать для шашлыка нежирные сорта мяса и не пренебрегать зеленью и овощами советуют в Минздраве. Об этом RT рассказал главный внештатный диетолог министерства Виктор Тутельян.

По его словам, лучше ограничиться одним шампуром хорошо приготовленного шашлыка, чем съедать пять. Также диетолог призвал к умеренному употреблению алкоголя во время предстоящих майских праздников.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава посоветовал россиянам не переедать на Пасху, которую православные отметят 28 апреля, пишет «Свободная пресса».

Ресторатор и шеф-повар Алексей Зимин ранее поделился с НСН рецептом правильного кулича.

