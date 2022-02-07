В Минпросвещения призвали восстановить уволенную из-за Хармса учительницу

Кравцов отметил, что учителя в России «живут своей работой и творчески вкладываются в развитие программ обучения», поэтому административные работники должны более чутко относится к педагогам.

«Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми, и сейчас вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию», – подчеркнул Кравцов.

Ранее в администрации Центрального района Санкт-Петербурга заявили, что преподавателя никто не увольнял. Учительница гимназии №168 Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина ушла по собственному желанию.

