В МИД России раскрыли статистику отказов от российского гражданства
Около 4,4 тыс. человек вышли из российского гражданства с начала 2023 года, сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.
Об этом информирует РИА Новости 22 октября.
Одновременно за границей за первые девять месяцев 2023 года 15,1 тыс. человек приняли российское гражданство. Большинство из них – дети, рожденные в смешанных браках.
Еще 12,5 тыс. детей получили подтверждение российского гражданства в отечественных загранучреждениях.
Ранее законопроект о прекращении приобретенного гражданства России при уклонении от воинской обязанности, в том числе нарушении сроков постановки на воинский учет, внесли в Госдуму. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru