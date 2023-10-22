В МИД России раскрыли статистику отказов от российского гражданства

Около 4,4 тыс. человек вышли из российского гражданства с начала 2023 года, сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

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Об этом информирует РИА Новости 22 октября.

Одновременно за границей за первые девять месяцев 2023 года 15,1 тыс. человек приняли российское гражданство. Большинство из них – дети, рожденные в смешанных браках.

Еще 12,5 тыс. детей получили подтверждение российского гражданства в отечественных загранучреждениях.

Ранее законопроект о прекращении приобретенного гражданства России при уклонении от воинской обязанности, в том числе нарушении сроков постановки на воинский учет, внесли в Госдуму. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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