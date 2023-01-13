В Mail.ru объяснили сообщения об утечке данных пользователей

Выложенные в открытый доступ данные почтового сервиса Mail.ru связаны с утечкой стороннего сервиса в начале прошлого года, сам сервис полностью защищен. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Mail.ru.

«Спортмастер» признал утечку данных покупателей

Отмечается, что пользователям «Почты» ничего не угрожает, сервис надежно защищен. Там подчеркнули, что специалисты проводят дополнительную тщательную проверку.

Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил о появлении в открытом доступе данных пользователей mail.ru, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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