В Махачкале сообщили о состоянии ребенка, пострадавшего при нападении собак

В Люберцах рано утром сбит беспилотник, летевший в сторону Москвы Движение между станциями метро «Петровско-Разумовская» и «Селигерская» открыто Собянин рассказал, как 3D-модели помогают в строительстве метро Новый спорткомплекс появится в районе Теплый стан Москвичи смогут впервые увидеть изнутри флагманский центр больницы В Москве переменная облачность, без осадков и до +22-х