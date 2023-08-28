В Махачкале сообщили о состоянии ребенка, пострадавшего при нападении собак
У пострадавшего при нападении собак в Махачкале ребенка обнаружены ссадины и укус. Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация города.
Сообщается, что сейчас пострадавший ребенок проходит лечение в многопрофильном медицинском учреждении.
Также представители администрации Махачкалы отметили, что волонтеры организовали локацию временной передержки животных, а на месте происшествия побывала бригада для отлова бродячих собак.
Ранее дикий барсук, больной бешенством, укусил 13-летнего мальчика на частном подворье в Амурской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru