В ЛНР заявили о начале массовой вакцинации «Спутником Лайт»

Массовая вакцинация от COVID-19 препаратом «Спутник Лайт» начинается на территории ЛНР, заявил советник главы самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник.

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Вакцинация от коронавируса на территории ЛНР началась 1 февраля. В первую очередь в список вакцинируемых попали жители республики, которые в силу профессии контактируют с большим количеством людей.

Запись на всеобщую вакцинацию стартовала в четверг, сообщил Мирошник «Интерфаксу».

По состоянию на утро 29 июля в ЛНР зафиксировано 6463 случая заболевания коронавирусом, 574 пациента умерли.

Ранее политологи Марат Баширов и Аббас Галлямов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказали, за кого на выборах в Госдуму проголосуют жители ДНР и ЛНР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпутникЛНР
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