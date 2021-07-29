В ЛНР заявили о начале массовой вакцинации «Спутником Лайт»
Массовая вакцинация от COVID-19 препаратом «Спутник Лайт» начинается на территории ЛНР, заявил советник главы самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник.
Вакцинация от коронавируса на территории ЛНР началась 1 февраля. В первую очередь в список вакцинируемых попали жители республики, которые в силу профессии контактируют с большим количеством людей.
Запись на всеобщую вакцинацию стартовала в четверг, сообщил Мирошник «Интерфаксу».
По состоянию на утро 29 июля в ЛНР зафиксировано 6463 случая заболевания коронавирусом, 574 пациента умерли.
Ранее политологи Марат Баширов и Аббас Галлямов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказали, за кого на выборах в Госдуму проголосуют жители ДНР и ЛНР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru