В ЛНР заявили о начале массовой вакцинации «Спутником Лайт»

Вакцинация от коронавируса на территории ЛНР началась 1 февраля. В первую очередь в список вакцинируемых попали жители республики, которые в силу профессии контактируют с большим количеством людей.

Запись на всеобщую вакцинацию стартовала в четверг, сообщил Мирошник «Интерфаксу».

По состоянию на утро 29 июля в ЛНР зафиксировано 6463 случая заболевания коронавирусом, 574 пациента умерли.

Ранее политологи Марат Баширов и Аббас Галлямов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказали, за кого на выборах в Госдуму проголосуют жители ДНР и ЛНР.

