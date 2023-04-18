В ЛНР в тестовом режиме запустили мобильный интернет

В ЛНР в тестовом режиме запустили мобильный интернет, который ранее был отключен в целях безопасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

Генерал объяснил, почему Шойгу не поехал с Путиным в ЛНР

Интернет уже доступен в Луганске. После подключения города планируется поэтапно интегрировать другие города и районы, за исключением населенных пунктов, которые находятся близко к линии боев, написал Пасечник.

Ранее депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в беседе с НСН допустил осеннее контрнаступление ВСУ, если им весной удастся удержать линию обороны, а также вторую волну частичной мобилизации в России, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгения Новоженина
ТЕГИ:ИнтернетЛНР

Горячие новости

Все новости

партнеры