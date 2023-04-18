В ЛНР в тестовом режиме запустили мобильный интернет
В ЛНР в тестовом режиме запустили мобильный интернет, который ранее был отключен в целях безопасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.
Интернет уже доступен в Луганске. После подключения города планируется поэтапно интегрировать другие города и районы, за исключением населенных пунктов, которые находятся близко к линии боев, написал Пасечник.
Ранее депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в беседе с НСН допустил осеннее контрнаступление ВСУ, если им весной удастся удержать линию обороны, а также вторую волну частичной мобилизации в России, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru