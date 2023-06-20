В ЛНР начали выдавать российские заграничные паспорта

Вашингтон готов к мирным переговорам по Украине, но только по плану Зеленского В ООН признали невозможность исправить ситуацию по российским требованиям в рамках зерновой сделки В ФСБ заявили об угрозе получения террористами средств радиоактивного поражения Выдача первых загранпаспортов гражданина РФ началась в ЛНР Франция подключилась к поиску туристического батискафа в Атлантике