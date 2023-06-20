В ЛНР начали выдавать российские заграничные паспорта
На территории ЛНР начали выдавать первые заграничные паспорта гражданина России, сообщает МВД по Луганской Народной Республике.
Отмечается, что прием заявлений о выдаче российских заграничных паспортов стартовал в регионе 26 мая.
Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении три закона, предусматривающих создание свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. По словам главы Комитета по экономической политике Максима Топилина, единая свободная экономическая зона - это, прежде всего налоговые и таможенные льготы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru