В ЛНР начали выдавать российские заграничные паспорта

На территории ЛНР начали выдавать первые заграничные паспорта гражданина России, сообщает МВД по Луганской Народной Республике.

Отмечается, что прием заявлений о выдаче российских заграничных паспортов стартовал в регионе 26 мая.

Совфед одобрил закон об изъятии загранпаспортов у призванных на службу россиян

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении три закона, предусматривающих создание свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. По словам главы Комитета по экономической политике Максима Топилина, единая свободная экономическая зона - это, прежде всего налоговые и таможенные льготы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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