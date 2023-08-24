В Липецке санитарка швырнула пожилую пациентку из-за просьбы о еде
24 августа 202300:45
В интернете появилась запись, на которой видно жестокое обращение санитарки в больнице Липецка с пожилой пациенткой, сообщает «РЕН ТВ».
На видео видно, что женщина попросила взять еду из холодильника, однако работница медучреждения швырнула ее, пациентка упала и ударилась. При этом медработница грубо общается с пенсионеркой.
В больнице подтвердили инцидент и сообщили о том, что санитарка уволена после внутреннего расследования. При этом старшей медсестре объявлен выговор.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru