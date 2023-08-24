В Липецке санитарка швырнула пожилую пациентку из-за просьбы о еде

В интернете появилась запись, на которой видно жестокое обращение санитарки в больнице Липецка с пожилой пациенткой, сообщает «РЕН ТВ».

На видео видно, что женщина попросила взять еду из холодильника, однако работница медучреждения швырнула ее, пациентка упала и ударилась. При этом медработница грубо общается с пенсионеркой.

В больнице подтвердили инцидент и сообщили о том, что санитарка уволена после внутреннего расследования. При этом старшей медсестре объявлен выговор.

