В Липецке пройдут гастроли Донецкого музыкально-драматического театра

В Липецке состоится показ рок-оперы «Юнона и Авось» Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна. Об этом сообщает местные СМИ.

Показ пройдет 5 и 6 ноября на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого.

Отмечается, что в постановке использованы новейшие сценические технологии и визуальные спецэффекты. Например, с помощью видеопроекции зрители окажутся на Аляске, в Калифорнии, на борту парусников и других местах.




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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ДонецкТеатр
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