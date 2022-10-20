В Липецке пройдут гастроли Донецкого музыкально-драматического театра
В Липецке состоится показ рок-оперы «Юнона и Авось» Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна. Об этом сообщает местные СМИ.
Показ пройдет 5 и 6 ноября на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого.
Отмечается, что в постановке использованы новейшие сценические технологии и визуальные спецэффекты. Например, с помощью видеопроекции зрители окажутся на Аляске, в Калифорнии, на борту парусников и других местах.
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