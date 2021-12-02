В Ленинградской области отменили QR-коды для ряда общественных мест

Отмечается, что необходимость проверки QR-кода снимается с учреждений, у которых имеется паспорт коллективного иммунитета о вакцинации большей части сотрудников.



Это решение распространяется на фитнес-клубы, бассейны, кинотеатры и другие учреждения. Между тем, для ночных клубов режим QR-кодов сохраняется.

Паспорта коллективного иммунитета выдаются учреждению при подтверждении вакцинации 95% сотрудников.

