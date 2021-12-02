В Ленинградской области отменили QR-коды для ряда общественных мест

Режим QR-кодов отменили в Ленинградской области для ряда учреждений, сообщает «Интерфакс».

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Отмечается, что необходимость проверки QR-кода снимается с учреждений, у которых имеется паспорт коллективного иммунитета о вакцинации большей части сотрудников.

Это решение распространяется на фитнес-клубы, бассейны, кинотеатры и другие учреждения. Между тем, для ночных клубов режим QR-кодов сохраняется.

Паспорта коллективного иммунитета выдаются учреждению при подтверждении вакцинации 95% сотрудников.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Ленинградская ОбластьQR-код
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