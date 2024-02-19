В квартире на западе Москвы нашли тела мужчины и женщины
19 февраля 202419:46
В квартире на Филевском бульваре на западе Москвы обнаружили тела мужчины и женщины, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
На телах мужчины 1976 года рождения и женщины 1978 года рождения нет видимых телесных повреждений. Предположительно, их смерть не была насильственной.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Точная причина смерти устанавливается.
Ранее суд заключил под стражу мать годовалой девочки, тело которой нашли на балконе московской квартиры. Девушка призналась в убийстве собственной дочери, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru