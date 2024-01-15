В Кургане завербованному Украиной студенту дали пять лет колонии
Завербованного украинскими спецслужбами студента в Кургане приговорили к пяти годам заключения по делу о сотрудничестве с иностранным государством, международной или иностранной организацией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
По данным ведомства, фигурант получал инструкции из-за границы и планировал совершать диверсии на военных и социальных объектах, распространять проукраинскую пропаганду, собирать и передавать сведения о расположении силовиков и воинских частей.
Курганский областной суд признал 20-летнего студента виновным в работе на украинские спецслужбы.
«Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима», — указали в ФСБ.
Также осужденному назначили год ограничения свободы после освобождения, пишет RT. Приговор вступил в законную силу.
Ранее жителя Комсомольска-на-Амуре, передававшего Киеву данные о военных объектах в Хабаровском крае, приговорили к 9,5 года колонии за госизмену, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кургане завербованному Украиной студенту дали пять лет колонии
- Следком вскрыл мошенничество при перевозке древесины для нужд СВО
- Количество людей с алкогольной зависимостью начало расти в РФ впервые за 10 лет
- Суд запретил онлайн-продажу устройств, скрывающих номера авто от камер
- Депутат Милонов предложил запретить в России вазэктомию
- В Афинах отменили концерт The Tiger Lillies из‑за их поддержки Украины
- Минсельхоз: Томаты и огурцы дорожают сезонно, весной начнут дешеветь
- «Реал» в 13-й раз выиграл Суперкубок Испании по футболу
- В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2
- Глава МИД КНДР с делегацией прибыла в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru