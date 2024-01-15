В Кургане завербованному Украиной студенту дали пять лет колонии

Завербованного украинскими спецслужбами студента в Кургане приговорили к пяти годам заключения по делу о сотрудничестве с иностранным государством, международной или иностранной организацией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Россиянку приговорили к лишению свободы за вербовку в экстремистскую организацию

По данным ведомства, фигурант получал инструкции из-за границы и планировал совершать диверсии на военных и социальных объектах, распространять проукраинскую пропаганду, собирать и передавать сведения о расположении силовиков и воинских частей.

Курганский областной суд признал 20-летнего студента виновным в работе на украинские спецслужбы.

«Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима», — указали в ФСБ.

Также осужденному назначили год ограничения свободы после освобождения, пишет RT. Приговор вступил в законную силу.

Ранее жителя Комсомольска-на-Амуре, передававшего Киеву данные о военных объектах в Хабаровском крае, приговорили к 9,5 года колонии за госизмену, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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