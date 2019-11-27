В Крыму заявили, что средний возраст новобрачных вырос до 32-34 лет

Так, сегодня в республике средний возраст для жениха составляет 34-36 лет, для невесты – 30-32. Пельо отметила, что такая тенденция наблюдается последние несколько лет.

«Регистрируя отношения в возрасте после 30, молодые люди показывают свое серьезное отношение к этому ответственному шагу», - цитирует замминистра агентство. По ее словам, разводы чаще наблюдаются у пар, поженившихся до 25 лет.

Пельо также добавила, что в этом году в городе Ялта самыми возрастными новобрачными стали 79-летний и 75-летняя невеста.

