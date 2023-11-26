В Крыму суд прекратил дело об оставлении службы после смерти мобилизованного

Данное решение было принято после смерти мужчины, который скончался в августе текущего года. Он не явился в срок на службу в воинскую часть без уважительных причин. 11 августа житель полуострова скончался.

Ранее сенатор от Запорожской области, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил ввести контракты для добровольцев сроком на полгода. Этот вопрос обсуждается с Минобороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

