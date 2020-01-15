В Крыму создадут систему экологического мониторинга
Состояние окружающей среды и работать над сокращением количества бытовых отходов в Крыму намерены отслеживать при помощи системы экологического мониторинга. Об этом заявил председатель республиканской ассоциации «Экология и мир» Виктор Тарасенко, пишет «Крымское информационное агентство».
По словам Тарасенко, в настоящее время обсуждается проект системы мониторинга, в частности, ведутся консультации с учеными и Госсоветом. Глава экологической ассоциации пояснил, что система будет представлять собой распределенные по полуострову современные датчики, которые будут контролировать состояние воздуха, воды, почвы.
Кроме того, Тарасенко подчеркнул необходимость внедрения раздельного сбора мусора.
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