В Крыму создадут систему экологического мониторинга

15 января 202021:58

Состояние окружающей среды и работать над сокращением количества бытовых отходов в Крыму намерены отслеживать при помощи системы экологического мониторинга. Об этом заявил председатель республиканской ассоциации «Экология и мир» Виктор Тарасенко, пишет «Крымское информационное агентство».

По словам Тарасенко, в настоящее время обсуждается проект системы мониторинга, в частности, ведутся консультации с учеными и Госсоветом. Глава экологической ассоциации пояснил, что система будет представлять собой распределенные по полуострову современные датчики, которые будут контролировать состояние воздуха, воды, почвы.

Кроме того, Тарасенко подчеркнул необходимость внедрения раздельного сбора мусора.

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ФОТО: скриншот Яндекс.Карты
ТЕГИ:КрымЭкология