В Крыму прошла презентация фестиваля «Таврида – АРТ»

Презентация первого фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ» и арт-квартала «Таврида Народная» прошла сегодня, 2 июля, в рамках «Народной смены» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». Её участник узнали об условиях и месте проведения фестиваля «Таврида – АРТ», о его тематике, конкурсах и программе.

Фестиваль пройдет с 20 по 26 августа на территории арт-кластера «Таврида» в бухте Капсель. Центром фестиваля станут арт-кварталы. Они представляют собой тематические креативные пространства под открытым небом с собственной инфраструктурой. Их жители общаются, участвуют в мероприятиях и работают над арт-манифестом. В каждом квартале будут проживать 500 молодых профессионалов и коллег по творческому цеху. Участники узнали о своем «народном» арт-квартале и его возможностях: совместном творчестве, участии в кастингах, грантовом конкурсе, знакомстве с единомышленниками и экспертами.

Напомним, форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 г.).

«Народная смена» проходит на Тавриде с 29 июня по 5 июля и объединяет 400 молодых музыкантов, вокалистов, хореографов, предоставляющих индустрию аутентичного искусства, из всех 85 регионов страны.







