В Крыму пройдёт акция «Стоп – развод!»

Акция «Стоп – развод!» в пятый раз пройдёт на территории республики Крым. Организатором мероприятий выступит департамент ЗАГС Минюста региона, об этом сообщает КИА.

В рамках акции с 8 июня по 8 июля психологи проведут консультации с крымскими парами, которые находятся на грани развода. Также в ходе акции состоятся чествования юбиляров семейной жизни.

«Стабильный и крепкий брак, счастливые супружеские пары, искренне любящие свою семью, — основа стабильного государства, ведь если общество будет держаться вместе, никакие влияния извне его не смогут сломить», - заявила заместитель министра – начальник Департамента ЗАГС Минюста Крыма Наталия Пельо.

Напомним, по итогам акции в 2016 году 34 из 444 супружеских пар на грани развода отозвали заявления о расторжении брака.

