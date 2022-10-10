В Крыму предложили запретить выезд из России военнообязанным
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своём Telegram-канале заявил, что военнообязанным россиянам следует запретить выезжать из страны в период мобилизации или военное время.
По его словам, в настоящее время в республике готовят соответствующие поправки для внесения в федеральный закон о мобилизации, в случае принятия которых будет оформлен чёткий запрет на выезд граждан РФ без разрешения комиссариатов.
«Бегуны, бросившие Родину в критический момент, должны знать, что их действия без последствий не останутся. Это справедливо само по себе и честно по отношению к тем нашим согражданам, которые сражаются на фронтах СВО», — заключил Константинов.
Ранее военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский заявил, что прямого запрета на выезд военнообязанным нет, однако для этого нужно получить в военкомате справку установленного образца, сообщают «Невские новости».
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