В Крыму православные храмы закроются для посещения с 15 по 19 апреля

Отмечается, что церкви будут закрыты в период с 15 по 19 апреля включительно. Между тем, доступ граждан к религиозным обрядам и церемониям будет организован посредством онлайн-трансляции в интернете и телевизионной сети.



По данным агентства, освящение пасхальных куличей 18 и 19 апреля будет вестись на территории храмов поэтапно группами не более 50 человек при соблюдении всех правил безопасности, в том числе дистанции 1,5 метра и защитной маски на лице.

