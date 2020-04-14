В Крыму православные храмы закроются для посещения с 15 по 19 апреля

Православные храмы в Крыму временно закроются для посещений граждан в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «КИА».

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Отмечается, что церкви будут закрыты в период с 15 по 19 апреля включительно. Между тем, доступ граждан к религиозным обрядам и церемониям будет организован посредством онлайн-трансляции в интернете и телевизионной сети.

По данным агентства, освящение пасхальных куличей 18 и 19 апреля будет вестись на территории храмов поэтапно группами не более 50 человек при соблюдении всех правил безопасности, в том числе дистанции 1,5 метра и защитной маски на лице.

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ФОТО: pixabay.com
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