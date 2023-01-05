В Крыму назвали «бредом» требования Киева о возврате квартир
Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Украиной правят «откровенные преступники», сообщает РИА Новости.
Комментируя слова советника главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка о необходимости для завершения конфликта вернуть «украденные русскими квартиры и дома в Крыму», а также «выдать авторов СВО», он отметил, что подобный бред могут нести «только обкурившиеся наркоманы».
«Только обкурившиеся наркоманы могут нести такой бред. Нам остаётся только соболезновать украинцам, так как ими правят откровенные преступники, которые идут по пути уничтожения Украины», - сказал Гемпель.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму продолжат национализировать имущество связанных с Киевом украинских олигархов, включая принадлежащую президенту Украины Владимиру Зеленскому квартиру, сообщает RT.
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