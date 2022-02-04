В Крыму агента военной разведки Украины приговорили к 12 годам колонии

Суд признал агента Главного управления разведки Минобороны Украины Константина Ширинга виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам заключения. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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«Приговор Верховного суда Республики Крым, назначившего 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима агенту Главного управления разведки Министерства обороны Украины, гражданину Украины Ширингу Константину Семеновичу, 1960 г. р., вступил в законную силу», — цитирует сообщение ТАСС.

Силовики в марте 2020 года задержали Ширинга в Крыму за шпионскую деятельность в интересах военной разведки Украины. Агент привлек к сотрудничеству россиянку из числа военнослужащих российского Минобороны, пишет RT. Позже гражданку РФ приговорили к 8 годам колонии за госизмену. Силовики собрали доказательства причастности Ширинга к сбору и передаче украинской стороне сведений о российских военных на территории Крыма, в том числе сведений, составляющих государственную тайну.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:СудШпионажРазведкаКрым
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