В Крыму проходит патриотическая акция «Зажги свечу памяти»

Несколько тысяч жителей Крыма принимают участие в патриотической акции «Зажги свечу памяти» в селе Мирное под Симферополем, сообщает Крымское информационное агентство.

Участники акции возлагают свечи и лампады к братским могилам, в которых покоятся жертвы нацизма. Концлагерь на территории совхоза «Красный» действовал с 1941 по 1944 год. Здесь нацисты убили около 15 тысяч человек.

