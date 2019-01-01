В Крыму проходит патриотическая акция «Зажги свечу памяти»
Несколько тысяч жителей Крыма принимают участие в патриотической акции «Зажги свечу памяти» в селе Мирное под Симферополем, сообщает Крымское информационное агентство.
Участники акции возлагают свечи и лампады к братским могилам, в которых покоятся жертвы нацизма. Концлагерь на территории совхоза «Красный» действовал с 1941 по 1944 год. Здесь нацисты убили около 15 тысяч человек.
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