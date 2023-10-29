В Крым собирается переехать потомок Екатерины II

«Андрей Калагеорги намерен получить российское гражданство. В его планах — поселиться в Крыму, что является очень символичным и показательным», — цитирует Мурадова RT.



По словам Мурадова, Калагеорги – прямой потомок Екатерины II и князя Потёмкина.

Ранее доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в эфире НСН рассказал, почему Крыму придавалось такое значение.

«Набеги крымчаков на Россию прекратились только при Екатерине II, которая решила крымскую задачу в пользу Российской империи. И это стало крупной геополитической победой, которая после вошла во все учебники истории. Это сделал ее ближайший сподвижник, фаворит Григорий Потемкин. Он и стал главой этого Новороссийского края», - отметил он.







