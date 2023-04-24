В Крылатском 27 апреля пройдет торжественное открытие Гребного канала Москва

Новый сезон на Гребном канале Москва торжественно откроют в столице 27 апреля, в этот день посетителей будет ждать праздничная программа. Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта города.

Отмечается, что гости мероприятия смогут увлекательно провести время на свежем воздухе, а также насладиться выступлениями представителей московских школ и звезд спорта. Так, в программу праздника войдут, в частности, гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля и гребля на каноэ «Дракон». Почетным гостем открытия будет мастер спорта гребле, один из основателей AAACUP Александр Агеев.

Указывается, что москвичи и гости столицы могут прийти с собственными байдарками или взять на прокат доски SUP, лодки «Дракон», а также другое различное оборудование. В пресс-службе подчеркнули, что новичкам всегда готовы помочь инструкторы Гребного канала.

