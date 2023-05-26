В Кремле рассказали о планах Путина на лето
26 мая 202316:28
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет ограничений по отпуску, сообщает РИА Новости.
По его словам, грядущее лето в графике главы государства во многом уже расписано.
«Я пока не слышал, чтобы кто-то строил планы. Пока всё лето уже во многом расписано, рабочие моменты», - заключил представитель Кремля.
Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что лето в Москве прогнозируется в пределах климатической нормы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru