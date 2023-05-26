В Кремле рассказали о планах Путина на лето

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет ограничений по отпуску, сообщает РИА Новости.

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По его словам, грядущее лето в графике главы государства во многом уже расписано.

«Я пока не слышал, чтобы кто-то строил планы. Пока всё лето уже во многом расписано, рабочие моменты», - заключил представитель Кремля.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что лето в Москве прогнозируется в пределах климатической нормы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛетоДмитрий ПесковВладимир Путин

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