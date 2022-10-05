В Кремле объяснили проблемы с выплатами мобилизованным в Омской области

Комментируя сложности с выплатами мобилизованным гражданам, о которых рассказал губернатор Омской области Александр Бурков, он отметил, что это дополнительные расходы, которые выдерживают не все субъекты.

«На данный момент на бюджеты регионов уже идёт большая нагрузка, а помимо этого, появилась ещё дополнительная. Такие ситуации могут возникать, но во взаимодействии с федеральным центром всё будет решаться», - дополнил представитель Кремля.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что у региона дефицит бюджета 12 млрд рублей и проблема с отсутствием средств на единовременные выплаты мобилизованным «очень больная», пишут «Известия».