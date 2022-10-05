В Кремле объяснили проблемы с выплатами мобилизованным в Омской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у некоторых российских регионов есть резерв прочности, а у некоторых он либо минимальный, либо его нет вообще, сообщают РИА Новости.

Эсеры предложили единовременно выплачивать мобилизованным полмиллиона рублей

Комментируя сложности с выплатами мобилизованным гражданам, о которых рассказал губернатор Омской области Александр Бурков, он отметил, что это дополнительные расходы, которые выдерживают не все субъекты.

«На данный момент на бюджеты регионов уже идёт большая нагрузка, а помимо этого, появилась ещё дополнительная. Такие ситуации могут возникать, но во взаимодействии с федеральным центром всё будет решаться», - дополнил представитель Кремля.

Ранее губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что у региона дефицит бюджета 12 млрд рублей и проблема с отсутствием средств на единовременные выплаты мобилизованным «очень больная», пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияВыплатыОмская ОбластьДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры