В Кремле не видели обращения блогеров о разблокировке Instagram* и Facebook*
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет письма блогеров, которые просят разблокировать Instagram* и Facebook* (признаны экстремистскими и запрещены в РФ).
«ак можно относиться к инициативе того, чего не существует. Здесь никакой позиции нет, потому что скорее это обезличенное обращение, которое не рассматривается», - сказал Песков.
Песков отметил, что в Кремле придерживаются позиции, озвученной в Совете Федерации.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, с просьбой о разблокировке соцсети обратился лишь один блогер – Валерия Рытвина, которая прикрывается именем Совфеда и высказывает несовпадающую с большинством позицию. Рытвину уже исключили из экспертного совета при верхней палате парламента.
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