В Кремле не обсуждают возможность новой волны частичной мобилизации

Кремль не ведет обсуждений насчет второй волны призыва в рамках частичной мобилизации в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«Я не могу говорить за Минобороны, в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», — подчеркнул представитель главы государства.

Частичная мобилизация, объявленная в России 21 сентября, завершилась 28 октября. Президент Владимир Путин отмечал, что в обозримом будущем не видит необходимости в новой волне призыва, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:МобилизацияКремльДмитрий Песков
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