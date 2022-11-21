В Кремле не обсуждают возможность новой волны частичной мобилизации
Кремль не ведет обсуждений насчет второй волны призыва в рамках частичной мобилизации в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я не могу говорить за Минобороны, в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет», — подчеркнул представитель главы государства.
Частичная мобилизация, объявленная в России 21 сентября, завершилась 28 октября. Президент Владимир Путин отмечал, что в обозримом будущем не видит необходимости в новой волне призыва, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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