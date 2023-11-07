В Красноярске после смерти женщины закрыли дом престарелых
В Красноярском крае после смерти пожилой женщины закрыли дом престарелых «Райский двор», сообщает «РЕН ТВ».
Дочь пенсионерки Евгения заявила, что перед выпиской из пансионата раны ее матери сгнили. Как считает следствие, находясь в учреждении, женщина упала и сломала бедренную кость. Она была госпитализирована, а после оказания ей медицинской помощи ее вернули обратно в пансионат. По словам дочери, должного ухода пенсионерке не оказали. В результате она погибла от эндотоксического шока, а ее дочь обратилась в правоохранительные органы.
По данному факту заведено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все подробности произошедшего.
Ранее на Алтае арестовали владельцев дома престарелых, моривших людей голодом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru