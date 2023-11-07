В Красноярске после смерти женщины закрыли дом престарелых

В Красноярском крае после смерти пожилой женщины закрыли дом престарелых «Райский двор», сообщает «РЕН ТВ».

В Кемерове суд арестовал на два месяца владельца сгоревшего дома престарелых

Дочь пенсионерки Евгения заявила, что перед выпиской из пансионата раны ее матери сгнили. Как считает следствие, находясь в учреждении, женщина упала и сломала бедренную кость. Она была госпитализирована, а после оказания ей медицинской помощи ее вернули обратно в пансионат. По словам дочери, должного ухода пенсионерке не оказали. В результате она погибла от эндотоксического шока, а ее дочь обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту заведено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все подробности произошедшего.

Ранее на Алтае арестовали владельцев дома престарелых, моривших людей голодом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоПенсионеры

Горячие новости

Все новости

партнеры