В Краснодаре ветеринар прооперировал собаке не ту лапу

Проводивший операцию ветеринар отрицает вину. По его словам, хозяйка питомца сама перепутала лапы.

Ветврач заявил, что женщина говорила о проблемах с правой лапой. Когда об ошибке стало известно, ей предложили сделать бесплатную операцию на левой, сказал ветеринар.

«Здесь никакого преступления нет, это все в гражданско-правовом поле решается», - заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее сообщалось, что администрация Валлонского региона Бельгии разрешила хоронить домашних питомцев вместе с хозяевами. Это возможно, если животное умерло и было кремировано раньше владельца, сообщает «Радиоточка НСН».

