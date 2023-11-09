В Краснодаре ветеринар прооперировал собаке не ту лапу
В краснодарской ветеринарной клинике «ВетСи» собаке по кличке Тор провели операцию на здоровой лапе.
Проводивший операцию ветеринар отрицает вину. По его словам, хозяйка питомца сама перепутала лапы.
Ветврач заявил, что женщина говорила о проблемах с правой лапой. Когда об ошибке стало известно, ей предложили сделать бесплатную операцию на левой, сказал ветеринар.
«Здесь никакого преступления нет, это все в гражданско-правовом поле решается», - заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее сообщалось, что администрация Валлонского региона Бельгии разрешила хоронить домашних питомцев вместе с хозяевами. Это возможно, если животное умерло и было кремировано раньше владельца, сообщает «Радиоточка НСН».
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