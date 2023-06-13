В КПРФ отказались от создания собственной нейросети

В КПРФ не видят необходимости создавать собственную нейросеть, заявил пресс-секретарь общественной организации Александр Ющенко в интервью порталу NEWS.ru.

В ЛДПР заявили о создании нейросети «Жириновский»

По его словам, у КПРФ есть идеи, как реализовать свою программу и донести ее до электората, а не заменить ее на искусственный интеллект. Ющенко добавил, что создание нейросети не поспособствует изменению России к лучшему.

Ранее сообщалось, что нейросеть «Жириновский» будет представлена 15 июня в рамах Петербургского международного экономического форума. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектКПРФ

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