В КПРФ отказались от создания собственной нейросети

По его словам, у КПРФ есть идеи, как реализовать свою программу и донести ее до электората, а не заменить ее на искусственный интеллект. Ющенко добавил, что создание нейросети не поспособствует изменению России к лучшему.

Ранее сообщалось, что нейросеть «Жириновский» будет представлена 15 июня в рамах Петербургского международного экономического форума. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

