В конкурсе «Научная Вселенная» участвуют более 130 тысяч школьников и студентов

Присоединиться к конкурсу могут все желающие школьники и студенты колледжей и вузов в возрасте от 14 до 27 лет.

Проект позволяет учащимся определить подходящие им научные направления, показать свои знания и отправиться на передовые научные объекты.

Участниками конкурса стали уже более 130 тысяч человек. Самым массовым стал трек «Цифровые технологии».

Основу конкурса составляют семь приоритетов научно-технологического развития России, включая искусственный интеллект, высокотехнологичное здравоохранение, ресурсосберегающая энергетика и информационная безопасность.

Призом за победу в треке «Цифровые технологии» станет посещение лаборатории и ознакомление с работой Российского квантового компьютера, рассказал наставник трека, руководитель научной группы Российского квантового центра «Квантовые информационные технологии», руководитель лаборатории теории квантовых коммуникаций НИТУ МИСИС Алексей Федоров.

На втором и третьем местах по популярности оказались треки «Новая Медицина» и «Климат и экология». Директор НОЦ Биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Федор Сенатов выразил уверенность, что через несколько лет учащиеся внесут свой вклад в развитие высоких технологий в здравоохранении.

