В конкурсе «Это у нас семейное» зарегистрировались уже более 25 тысяч человек

Для участия в конкурсе «Это у нас семейное» зарегистрировались уже более 25 тысяч человек, прием заявок стартовал 4 сентября. Присоединиться к проекту президентской платформы «Россия – страна возможностей» могут команды от четырех родственников, в которых есть представители не менее трех поколений. Отмечается, что победителям вручат сертификаты на улучшение жилищных условий, также участники смогут выиграть путешествие по России и множество призов от партнеров.

1 сентября в рамках открытого урока «Разговор о важном» российский лидер Владимир Путин анонсировал старт конкурса.

Путин: новый семейный конкурс появится в России

«Хотелось бы, чтобы в проекте принимали участие представители различных поколений семей. Нужно показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности, какова значимость семьи в нашем обществе и в поддержании традиционных ценностей, на которых стоит все наше государство», — отметил Путин.

За несколько часов заявки на участие в конкурсе отправили свыше ста семей из 64 российских регионов. К россиянам присоединились родственники из Белоруссии, Молдовы и Египта. Самым младшим конкурсантам исполнилось шесть лет, а самому старшему участнику конкурса 101 год. Самой большой командой, отправившей заявку, стала семья Плотниковых из Оренбургской области: в ней 10 человек — четверо взрослых и шестеро детей.

Регистрация участников конкурса продлится до 4 ноября 2023 года. Соревнование состоит из нескольких этапов, в том числе дистанционного этапа и окружных полуфиналов. Он завершится летом следующего года большим финалом в Москве. Участниками заключительного этапа станут 300 семей.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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