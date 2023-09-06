В конкурсе «Это у нас семейное» зарегистрировались уже более 25 тысяч человек

«Хотелось бы, чтобы в проекте принимали участие представители различных поколений семей. Нужно показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности, какова значимость семьи в нашем обществе и в поддержании традиционных ценностей, на которых стоит все наше государство», — отметил Путин.

За несколько часов заявки на участие в конкурсе отправили свыше ста семей из 64 российских регионов. К россиянам присоединились родственники из Белоруссии, Молдовы и Египта. Самым младшим конкурсантам исполнилось шесть лет, а самому старшему участнику конкурса 101 год. Самой большой командой, отправившей заявку, стала семья Плотниковых из Оренбургской области: в ней 10 человек — четверо взрослых и шестеро детей.

Регистрация участников конкурса продлится до 4 ноября 2023 года. Соревнование состоит из нескольких этапов, в том числе дистанционного этапа и окружных полуфиналов. Он завершится летом следующего года большим финалом в Москве. Участниками заключительного этапа станут 300 семей.

