В Конфедерации труда сочли провальной идею ввести налог на иностранных рабочих
Предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по налогу на иностранцев не коснется неофициально оформленных рабочих, рассказал НСН Олег Шеин.
Идея обложить весомым налогом на использование иностранной рабочей силы не решит проблему с неофициально оформленными сотрудниками, рассказал НСН экс-депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил установить весомый налог за использование иностранной рабочей силы, чтобы мотивировать работодателей нанимать российских граждан.
«Во-первых, иностранная рабочая сила в целом не сильно дешевле российской. Разница по заработной плате невысокая. И российский капитал экономит не на зарплате, а на отчислениях в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд медицинского страхования и подоходный налог. Четыре из пяти иностранцев привлекаются российским капиталом без оформления трудовых договоров. Это означает, что формально людей в юридическом поле не существует. И то предложение, которое сегодня было высказано, означает только одно: будет увеличена плата за тех работников, которые итак легально находятся в стране и платят налоги. Но при этом это никак не отразится на тех неофициально оформленных 80% сотрудников», - сказал Шеин.
Депутат выступил с предложением правительству ужесточить правила против компаний, работающих по «серой» схеме, однако власти отвергли идею собеседника.
«У меня было предложение отсекать от государственных подрядов, заказов и налоговых преференций от «кормушки», куда они залезли, оттеснив ту часть бизнеса, которая работает по правилам, как положено. Но его отклонило правительство», - заключил Шеин.
Ранее профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова в беседе с НСН усомнились в росте уровня жизни соотечественников, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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