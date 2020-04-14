В Коммунарке скончался эксперт по Большому адронному коллайдеру

В московской больнице в Коммунарке умер 39-летний ученый из института ядерных исследований РАН — эксперт по Большому адронному коллайдеру Даниил Тлисов, сообщает «Московский комсомолец».

Издание отмечает, что 21 марта мужчина вернулся из Франции, 4 апреля он почувствовал недомогание и был госпитализирован. Проведенный тест на COVID-19 дал положительный результат.

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Погибший ученый трудился в в лаборатории моделирования физических процессов, в 2016 году он получил премию эксперимента CMS за вклад в исследовании радиационной стойкости передней считывающей электроники нового поколения.

Тем временем советник директора НИИ эпидемиологии, академик РАН Виктор Малеев предположил, что пик заболеваемости коронавирусом наступит спустя 4-6 недель после начала распространения.

При этом в Москве к тому моменту эпидемия пойдет на спад, тогда как в регионах, напротив, распространение COVID-19 будет набирать обороты, отмечает Ura.ru

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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