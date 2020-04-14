В Коммунарке скончался эксперт по Большому адронному коллайдеру

Погибший ученый трудился в в лаборатории моделирования физических процессов, в 2016 году он получил премию эксперимента CMS за вклад в исследовании радиационной стойкости передней считывающей электроники нового поколения.



Тем временем советник директора НИИ эпидемиологии, академик РАН Виктор Малеев предположил, что пик заболеваемости коронавирусом наступит спустя 4-6 недель после начала распространения.



При этом в Москве к тому моменту эпидемия пойдет на спад, тогда как в регионах, напротив, распространение COVID-19 будет набирать обороты, отмечает Ura.ru

