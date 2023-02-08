«Как запретить?»: Депутат Госдумы не знает, как «засекретить» уголовное прошлое «вагнеровцев»
До комитета ГД по госстроительству соответствующие поправки пока не дошли, сказал НСН депутат Юрий Синельщиков.
Первый зампред думского комитета по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил в беседе с НСН, что ему ничего неизвестно о законопроекте, который запретит СМИ упоминать об уголовном прошлом участников ЧВК «Вагнер» и иных добровольцев.
Ранее «Ведомости» сообщили, что в КоАП и Уголовный кодекс внесут поправки о «дискредитации участников боевых действий и публичное распространение заведомо ложных сведений о них». Законопроект разработали по просьбы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Издание отмечает, что поправки направлены в комитет Госдумы по госстроительству. Синельщиков заявил, что такого законопроекта в комитете нет.
«Нет такого законопроекта. Ничего не внесено. Я не очень понимаю, о чем идет речь. Не знаю, над чем мы сейчас работаем, и кто работает. Тут мы выясняли, что это Пискарев (Василий, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, прим. НСН) говорил о ложных сведениях, Пригожин вроде бы говорил о публикациях сведений об их (членов ЧВК «Вагнер») прошлых нарушениях. Я не понимаю, как можно запретить публикацию сведений. В СМИ что ли запретить? Их же все равно придется использовать - предоставлять сведения о судимости. Они придут поступать на работу и эту информацию о судимости нужно предоставлять. Говорят, что пойдут в депутаты и эту информацию нужно будет предоставить комиссии, а она должна опубликовать и на стены повестить, что человек судим», - сказал Синельщиков.
Собеседник НСН отметил, что запрет может касаться ложных сведений.
«Если ложные сведения, то можно согласиться. Если речь о запрете всякой информации о правонарушениях, совершенных «вагнеровцами», то не знаю, как запретить», - резюмировал Синельщиков.
Ранее Евгений Пригожин направил письмо в Госдуму с просьбой на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам РФ во время проведения СВО на Украине выезжать на отдых за пределы России. В беседе с НСН вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и депутат Николай Арефьев заявили, что в период специальной военной операции выезды депутатов и чиновников за границу нужно ограничивать, но принимать для этого отдельные законы излишне.
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