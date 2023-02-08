«Как запретить?»: Депутат Госдумы не знает, как «засекретить» уголовное прошлое «вагнеровцев»

Собеседник НСН отметил, что запрет может касаться ложных сведений.

«Если ложные сведения, то можно согласиться. Если речь о запрете всякой информации о правонарушениях, совершенных «вагнеровцами», то не знаю, как запретить», - резюмировал Синельщиков.

Ранее Евгений Пригожин направил письмо в Госдуму с просьбой на законодательном уровне запретить чиновникам и депутатам РФ во время проведения СВО на Украине выезжать на отдых за пределы России. В беседе с НСН вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и депутат Николай Арефьев заявили, что в период специальной военной операции выезды депутатов и чиновников за границу нужно ограничивать, но принимать для этого отдельные законы излишне.

