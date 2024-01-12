В клипе группы «Танцы Минус» нашли гей-пропаганду

Поводом послужила трансляция клипа «Город» группы «Танцы Минус», в котором обнаружили сцену поцелуя двух девушек, следует из материалов дела.

Адвокат «Ред Медиа» в суде сообщил, что компания не признала вину, поскольку видео не содержит сцен сексуальных отношений между представителями одного пола. Напротив, клип пропагандирует любовь к России и ее городам – Москве и Санкт-Петербургу, пишет издание.

Ранее за показ клипа Николая Баскова на песню «Странник» оштрафовали развлекательный телеканал «Точка ТВ». Поводом также послужила пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в видео, передает «Радиоточка НСН».

