В клипе группы «Танцы Минус» нашли гей-пропаганду
Таганский районный суд Москвы оштрафовал холдинг «Ред Медиа» на миллион рублей за пропаганду ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на постановление суда.
Поводом послужила трансляция клипа «Город» группы «Танцы Минус», в котором обнаружили сцену поцелуя двух девушек, следует из материалов дела.
Адвокат «Ред Медиа» в суде сообщил, что компания не признала вину, поскольку видео не содержит сцен сексуальных отношений между представителями одного пола. Напротив, клип пропагандирует любовь к России и ее городам – Москве и Санкт-Петербургу, пишет издание.
Ранее за показ клипа Николая Баскова на песню «Странник» оштрафовали развлекательный телеканал «Точка ТВ». Поводом также послужила пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в видео, передает «Радиоточка НСН».
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- В клипе группы «Танцы Минус» нашли гей-пропаганду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru