В Китае посмеялись над угрозой Зеленского не приехать на G20 из-за Путина
Читатели китайского издания Гуаньча раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского, который решил не участвовать в саммите G20, если туда прибудет российский лидер Владимир Путин.
«Плохой знак, значит, США не хотят скорого завершения конфликта», — написал пользователь.
«Пусть лучше Зеленский приедет и все испортит», — заявил другой.
«Единственное, в чем преуспел Зеленский, — честно сыграть нищего. Просить о помощи каждый день и постоянно судить и обвинять, какая страна дала меньше», — продолжил третий.
«Украине вообще не место в G20», — считают пользователи.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
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