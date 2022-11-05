В Китае посмеялись над угрозой Зеленского не приехать на G20 из-за Путина

«Плохой знак, значит, США не хотят скорого завершения конфликта», — написал пользователь.

«Пусть лучше Зеленский приедет и все испортит», — заявил другой.

«Единственное, в чем преуспел Зеленский, — честно сыграть нищего. Просить о помощи каждый день и постоянно судить и обвинять, какая страна дала меньше», — продолжил третий.

«Украине вообще не место в G20», — считают пользователи.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

